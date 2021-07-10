Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil Polat (35) yönetimindeki 27 HH 551 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS-MOBESE) bulunduğu direğe çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza alanın temizlenmesinin ardından tek şeride düşürülen yol trafiğe açıldı.

Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | GAZİANTEP - Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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