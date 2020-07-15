Gaziantep'te "Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri" konferansı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdimuhamet Mamytov, 15 Temmuz darbe girişiminin İslam alemini de hedef aldığını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdimuhamet Mamytov, 15 Temmuz darbe girişiminin İslam alemini de hedef aldığını söyledi.

Mamytov, Gaziantep Üniversitesince üniversitenin konferans salonunda düzenlenen "Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri" konferansında, 4 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türkiye'nin yanı sıra İslam dünyasını da etkilediğini belirtti.

Allah'ın yardımıyla hain FETÖ mensuplarının kötü emellerinin Türkiye'de başarıya ulaşamadığını söyleyen Mamytov, "Türkiye ve halkının dirayetli duruşuyla destan yazıldı. 15 Temmuz darbe girişimi bir bölgeyi hedef almadı, küçük bir grubun veya çetenin planı değildir. 15 Temmuz darbe girişimi İslam alemini de hedef aldı. Darbe girişimi kendilerini dünyanın efendileri sayan güçlerin karmaşık, sinsi ve uzun zamandan beri planlamış emel ve çıkarlarının sonucudur." ifadesini kullandı.

"Mesihlik olgusu istismar ediliyor"

Mamytov, darbe girişimine global ve çok yönlü bakmanın gerekliliğine de işaret etti.

Darbe girişiminin geniş çaplı değerlendirilmesinin ihtiyaç haline geldiğini dile getiren Mamytov, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin çeşitli yönleriyle etkileri, alınması gereken önlemler, tedbirler ve bilimsel araştırmalar vasıtasıyla yayınlanmakta, basın ve yayın organlarıyla gündeme getirilmektedir. Buna rağmen ortaya konacak, tartışılacak ve gündeme getirilecek konuların varlığı olayın yukarıda işaret ettiğimiz gibi büyüklük ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. FETÖ olgusunun birçok meselede olduğu gibi zaman zaman mesihlik olgusuyla ilişkilendirilmesi de hala konuşulmaya devam ediyor. Zira mesihlik veya mehdilik hususu meselenin önemli ayaklarından birisini oluşturuyor ayrıca istismar da ediliyor."

Mamytov, mesih inancı olgusunun derin ve karmaşıklığından, büyük dinlerde olduğu gibi ilkel dinlerde de görüldüğünü bildirerek, "Mesih konusu istismara açık olduğu tarihte yaşanmıştır. Son dönemdeki birçok olayda da bu konu istismar ediliyor ve dikkat edilmezse gelecekte de dünyanın değişik bölgelerinde ve değişik formatlarda aynı sıkıntılar yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA