Gaziantep'te dilenen çocuklar toplandı

25.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:08

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sokaklarda dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere rahatsız eden 9 çocuk hakkında işlem yaptıb



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, kent merkezindeki kale içi ile yakın çevresinde, şehir merkezindeki ana cadde ve kavşaklarda denetim yaparak, dilenen çocukları topladı. Dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere, yayalara ve çevreye rahatsızlık veren 9 çocuk hakkında işlem yapan ekipler, 5 çocuğu sokaktan kurtararak, yurda yerleştirdi. Ekipler diğer 4 çocuğu ise ailelerine gerekli uyarı ve tebligatları yaparak, teslim etti.



Ayrıca 3 aileye Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA