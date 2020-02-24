Gaziantep'te dilendirilen 4 çocuğun ailesine bilgilendirme
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Gaziantep'te dilendirilen 4 çocuğun ailesine bilgilendirme

Gaziantep'te dilendirildiği tespit edilen 4 çocuğun ailesine yasal uyarı ve tebligat yapıldı.

24.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:36
Gaziantep'te dilendirilen 4 çocuğun ailesine bilgilendirme

'te dilendirildiği tespit edilen 4 çocuğun ailesine yasal uyarı ve tebligat yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ve araç yoğunluğu bulunan caddelerde ve sokaklarda, trafik ışıklarında araçların camlarını silmeye kalkışarak para isteyen, dilendirilen veya çalıştırılan 4 çocuk tespit etti.

Yakalanan çocuklar ailelerine teslim edilirken, ailelere yasal uyarı yapıldı.

Kaynak: AA
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