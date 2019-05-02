Gaziantep'te 'Dijital Ticaret Zirvesi' düzenlendi

Gaziantep'te Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) ev sahipliğinde 'Dijital Ticaret Zirvesi' konulu toplantı düzenlendi.

TÜRKONFED, SAP Türkiye ve iş ortağı MBIS'in, KOBİ'lere, işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan donanımı sunmak, karlılıklarını ve yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini artırabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen ve iş dünyasından isimler katıldı.

Toplantıdaki katılımcılara seslenen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomideki ana politikanın, büyüme değil sürdürülebilir yüksek kalkınma olduğunu ifade etti.

Düşük enflasyon ve sürdürülebilir finansmana odaklanması gerektiğinin altını çizen Turan,öEş zamanlı olarak KOBİ'lerimizi önceliklendirecek ve finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların atılmasında da yarar görüyoruz. Ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerimizin, tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi kilitlediğini, yaşayarak gördük. TÜRKONFED olarak Önce Küçüğü Düşün ilkesi çerçevesinde, ödeme sürelerinin 30 günle sınırlandırılması, özel sektörün yanı sıra kamu ve yerel yönetimlerin de sisteme dahil edilmesi ile etkin denetim mekanizmasının kurulması reel sektörün ateşini düşürecektirö dedi.

Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan bölgenin çekim merkezi olduğunu ve ülke ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağladığını söyleyen GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen bu katkının daha yüksek seviyelere çıkması için sanayinin ve özelde KOBİ'lerin dijital dünyaya adapte olması gerektiğini vurguladı.

Öztürkmen, öÜlkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması, bölgelerimizin ve o bölgeleri domine eden kentlerimizin yerel dinamiklerini harekete geçirmekle mümkündür. Bugün ülkeler için sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme, bilgi teknolojilerinin hızına uyum ve ekonomik yapılardaki farklılıkların ortaya konduğu rekabet gücünden geçiyorö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA