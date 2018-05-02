Gaziantep'te Dhkp-C Operasyonuna 1 Tutuklama
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Gaziantep'te Dhkp-C Operasyonuna 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep'te Dhkp-C Operasyonuna 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı saptanan 4 kişi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep

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