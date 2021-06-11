Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede
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Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede

Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

muhabiri Ahmet Atmaca'ya saldırarak, yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

muhabiri Ahmet Atmaca'ya saldırarak, yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde, çarşamba gecesi çıkan kavgada öldürülen Yunus Kendirci'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı takip etmek üzere dün sabah Adli Tıp Kurumu morguna giden DHA muhabiri Ahmet Atmaca, cenazenin teslim alınışını görüntülediği sırada, bir grubun saldırısına uğrayarak, darbedildi. Büyük tepkiye yol açan saldırının ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, görüntülerden kimliğini saptadığı şüphelilerden M.K., V.S., S.K. ve M.B.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette verdiği ifadede, cenazelerinin olduğunu ve saldırdıkları kişinin gazeteci olduğunu bilmediklerini öne sürdü.

BU KEZ DE TEHDİT ETTİLER Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, görüntü çeken basın mensuplarını bu kez "Çekme, adam mı öldürdük? görüşeceğiz sizinle" diyerek tehdit etti. 

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Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede
Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede
Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede
Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede
Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede
Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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