Gaziantep'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Bedir Bulut'un (52) kullandığı 27 KU 619 plakalı traktör, ilçeye bağlı Körhacıobası Mahallesi Maadin mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti. Bulut'un cesedi, Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bulut'un Körhacıobası Mahallesi'nin eski muhtarı ve emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA