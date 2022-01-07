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Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören Mahallesi'nde bulunan tarlasındaki zeytin fidanlarını sulayan Ahmet Demir (39), kullandığı 79 AJ 690 plakalı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

Ambulansla Musabeyli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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