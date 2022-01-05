Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde H.E. (23) yönetimindeki tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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