Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde H.E. (23) yönetimindeki tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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