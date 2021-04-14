Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım aletleri yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım aletleri yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

E.G. (39) yönetimindeki 31 ABS 121 plakalı tarım aletleri yüklü tır, İslahiye-Nurdağı kara yolunun 7. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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