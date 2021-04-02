Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Güllühöyük Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek