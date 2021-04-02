Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Güllühöyük Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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