Gaziantep'te devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şiho Kaya yönetimindeki 27 BD 068 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolunun 8. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Kaya ile araçta bulunan 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.