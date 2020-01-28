Gaziantep'te devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
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Gaziantep'te devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

28.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:20
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5'i çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şiho Kaya yönetimindeki 27 BD 068 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolunun 8. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Kaya ile araçta bulunan 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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