Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haber

Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te devrilen ve yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklenen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

21.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:12
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

'te devrilen ve yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklenen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Suriyeli Mahmut Akıllar idaresindeki 27 MS 105 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde devrilerek yaklaşık 10 metrelik yamaçtan sürüklendi.

Otomobilde sıkışan 3'ü çocuk 5 kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Akıllar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler