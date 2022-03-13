Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Murat Özkaya yönetimindeki 48 NC 571 plakalı otomobil Nurdağı- Osmaniye kara yolu Aslanlıbel mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ve beraberindeki Tuğba Özkaya ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel