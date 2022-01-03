Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Hüseyin A. yönetimindeki 80 ABP 521 plakalı motosiklet İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ve beraberinde eşi Özlem A. ile kızı Hiranur A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi

Son Dakika | Köpek saldırısında ölümden dönen Mert Dilek: 'Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum'

Son Dakika | Köpek saldırısında ölümden dönen Mert Dilek: "Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum"

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title