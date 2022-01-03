Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.
Hüseyin A. yönetimindeki 80 ABP 521 plakalı motosiklet İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ve beraberinde eşi Özlem A. ile kızı Hiranur A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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