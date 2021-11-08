Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İslahiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı.

İslahiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı.

İslahiye-Nurdağı karayolu üst geçidinde meydana gelen trafik kazasında İsmail Coşkun (65) yönetimindeki 27 ADM 631 plakalı sepetli motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, kurtarılamadı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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