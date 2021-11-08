Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İslahiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı.

İslahiye-Nurdağı karayolu üst geçidinde meydana gelen trafik kazasında İsmail Coşkun (65) yönetimindeki 27 ADM 631 plakalı sepetli motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, kurtarılamadı.

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