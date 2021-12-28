Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü - Haberler
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Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü

Gaziantep'te devrilen mikserdeki beton yola döküldü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen mikserdeki beton yola döküldü, sürücü yaralandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen mikserdeki beton yola döküldü, sürücü yaralandı.

Mahmut Kısacık idaresindeki 46 ADS 695 plakalı beton mikseri, İpekyolu kara yolunda seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi, araçtaki beton yola döküldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Dökülen betonun temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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