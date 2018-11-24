Gaziantep'te Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Narlı Tüneli inşaatında çalışan Oğuzhan Kılınç'ın (30) kullandığı 27 ALM 34 plakalı kamyon devrildi.
Aracın altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otopsi işleminin ardından cenazesi Naimler Mahallesi'nde toprağa verilen Kılınç'ın eşinin hamile olduğu ve ikiz bebek bekledikleri öğrenildi.