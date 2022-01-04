Gaziantep'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İslahiye-Hassa karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde Ö.K'nin (31) kullandığı 31BA 678 plakalı kamyonetin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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