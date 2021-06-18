Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı
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Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı

Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Hasanlök Mahallesi'nden Tandır Mahallesi yönüne giden Uğur Özer'in (42) kullandığı 27 AFM 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin kına merasimine katılmak üzere ilçeye geldikleri öğrenildi.

Bu arada, gelin Sultan İnce ve damat Mehmet Dönmez ise kaza haberinin ardından Nurdağı ilçesindeki fotoğraf çekimlerini yarıda bırakarak hastaneye geldi.

Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı
Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı
Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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