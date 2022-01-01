Gaziantep'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şaban Ulaşlı idaresindeki 27 AE 354 plakalı hafif ticari araç, çevreyolu Akkent Kavşağı civarında sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Ulaşlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan ve ağır yaralanan Ömer Faruk Ağdaş ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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