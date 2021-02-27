Gaziantep'te devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
27.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:34
Gaziantep'te devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, dün Şahinbey ilçesi Burç Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ağır yaralanan sürücü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak