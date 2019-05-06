Gaziantep'te Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni

Cumhurbaşkanlığınca, Gaziantep'te 13 şehit ailesi ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, takdim edildi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Duaların ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. Aileler bu sırada duygulu anlar yaşadı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Şehitliğin önemine değinen Gül, şunları kaydetti:

"Bizler şehitlerin ölmediğine ve ölmeyeceğine inanan insanlarız. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bu millete bu devlete emanettir. Sizlerin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet tarafından bu millet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavsıcı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Başsavcısı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA