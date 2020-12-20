Gaziantep'te derede erkek cesedi bulundu
20.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:54
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güngören Mahallesi, Çınarcık mevkisinde derede hareketsiz kişiyi gören çobanlar güvenlik güçlerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan araştırmada cesedin Suriye uyruklu İmad Ali'ye (31) ait olduğu tespit edildi.
Ceset incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek