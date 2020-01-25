Gaziantep'te depremde 1 kişi yaralandı

25.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:13

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anında Gaziantep'te evinin damından atlayan bir kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Elazığ depreminin hemen ardından Gaziantep'te kurtarma ekiplerinin yaptığı arama tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığı duyuruldu. Yapılan çalışmalarda Gaziantep'in Araban ilçesinde bir kişinin deprem anında evinin damından atlayarak yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, "Elazığ ili, Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, ilimiz ve ilçelerimizde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiştir. İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde(İl AADYM) bulunan hazır kıta Arama ve Kurtarma Ekibi ivedi olarak Şehitkamil ve Karşıyaka bölgelerinde tarama yapmış, bölgemizde herhangi bir hasar ve depremin olumsuz bir etkisi olmadığı jandarma ve emniyet haber merkezlerinden teyit edilmiştir. Sadece Araban ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşımız deprem sırasında yaşamış olduğu panik ve heyecanla evin damından atlayarak ayağını kırmıştır" denildi.



Açıklamada Gaziantep'ten deprem bölgesi Elazığ'a 11 araç ile 42 personelden oluşan arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği de kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA