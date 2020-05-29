Gaziantep'te depoda yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te depoda yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te depoda yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te depoda yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi
29.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:43

Gaziantep'te depoda yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki depoda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları depoya operasyon düzenledi.

Aramada şişe ve bidonlara konulmuş satışa hazır yaklaşık 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

Depoda görevli olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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