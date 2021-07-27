Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
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Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)

Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep'te, otomobilin elektrik direğine çarpması ile kopan tellerin tutuşturduğu tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda çoktan yangın 6 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te, otomobilin elektrik direğine çarpması ile kopan tellerin tutuşturduğu tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda çoktan yangın 6 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. 120 kişiden oluşan itfaiye ekibi, 6 saatlik müdahalede 1500 ton su ile 5 ton köpük kullandı. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.


Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)
Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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