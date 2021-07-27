Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (3)

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep'te, otomobilin elektrik direğine çarpması ile kopan tellerin tutuşturduğu tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda çoktan yangın 6 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te, otomobilin elektrik direğine çarpması ile kopan tellerin tutuşturduğu tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda çoktan yangın 6 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. 120 kişiden oluşan itfaiye ekibi, 6 saatlik müdahalede 1500 ton su ile 5 ton köpük kullandı. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı