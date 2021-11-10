Gaziantep'te dengesiz yükleme yapılan kamyonetin önü havaya kalktı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te dengesiz yüklenmesi nedeniyle önü yerden kesilen kamyonet, trafiği aksattı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dengesiz yüklenmesi nedeniyle önü yerden kesilen kamyonet, trafiği aksattı.
İpek Yolu Küsget Kavşağı'nda 27 AJL 121 plakalı pvc yüklü kamyonet, köprülü kavşağın rampasını çıkarken, ön tekerleri yerden kesilerek hareketsiz kaldı.
Bir şeridin kapanmasına yol açan araçtaki pvcler, başka bir kamyonete yüklendi.
Kamyonetin eski haline getirilmesiyle trafik normale döndü.