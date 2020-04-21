Gaziantep'te dehşete düşüren olay...11 yaşındaki kızını döverek öldürdü
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Gaziantep

Gaziantep'te dehşete düşüren olay...11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Gaziantep'te dehşete düşüren olay...11 yaşındaki kızını döverek öldürdü Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan 11 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Gaziantep'te cani baba 11 yaşındaki kızını döverek komaya soktu.

21.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:09
Gaziantep'te dehşete düşüren olay...11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Gaziantep'te dehşete düşüren olay...11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan 11 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te cani baba 11 yaşındaki kızını döverek komaya soktu. Hastaneye kaldırılan küçük kız 4 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, baba M.A. 16 Nisan günü kızı C.A'yi acımasızca dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldüresiye dövülen C.M. doktorların müdahalesinin ardından yoğum bakıma alındı. 4 gündür yaşam mücadelesi veren C.A sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan cani baba ise çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Şiddete dayanamayan eşi ise evden kaçtı"

Cani babanın daha öncede şiddet uyguladığı eşinin ise bir süre önce evden kaçtığı, babanın ise 3 çocuğuyla beraber yaşadığı öğrenildi.

Gaziantep'te dehşete düşüren olay...11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Kaynak: İHA

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