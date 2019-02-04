Gaziantep'te Dehşet Saçan Damadı Abisi İkna Etti

Gaziantep'te dehşet saçan damadı abisi ikna etti

3 Kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralan zanlı, Polis merkezi önünde başına silah dayadı. Zanlıyı olay yerine çağrılan abisi teslim olmaya ikna etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlı Şehitkamil Emniyet Müdürlüğünün önünde kafasına silah dayayıp intihar etmek istedi. Uzun süre polis ekiplerine direnen zanlı, abisi Ali T. tarafından güçlükle teslim olmaya ikna oldu.

Gaziantep'te kayınvalidesi ve baldızınında aralarında bulunduğu 3 kişiyi öldürüp eşi ve diğer baldızını da ağır yaralan Ertan Taşdelen Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelerek kafasına silah dayadı. Polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuç vermeyince zanlının abisi devreye girdi. Abi Ali Taşdelen polislerle beraber zanlının yanına yaklaşınca, zanlı silahı bırakarak abisine sarıldı ve teslim oldu.

İkna olan zanlı polisler tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA