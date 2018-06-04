Gaziantep'te Değerli Taş ve Maden Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te gümrük kaçağı 37 yakut, bir pırlanta ve 2 kehribar taşı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "değerli taş ve maden kaçakçılığı"yla mücadele çalışmaları kapsamında İzmir'e gitmek amacıyla Gaziantep Oğuzeli Havalimanı'na gelen 2 şüphelinin üzerilerinde ve bavullarında arama gerçekleştirdi.

Aramalarda piyasa değerinin 2 milyon 100 bin lira olduğu tahmin edilen 36 kırmızı ve bir beyaz yakut, bir kristal pırlanta, 2 sarı renkli kehribar taşı, bir sarı renkli pirinç ve bakır karışımı yüzük ile 2 mercek, 2 hassas terazi, 2 yakut ve pırlanta ölçüm cihazı ile 20 mililitrelik şişede altın ayar suyu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.