Gaziantep'te define için 45 metre uzunluğunda tünel açan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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Gaziantep'te define için 45 metre uzunluğunda tünel açan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

26.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:18
Gaziantep'te define için 45 metre uzunluğunda tünel açan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'te define için derinliği 5, uzunluğu 45 metre tünel açan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te define için derinliği 5, uzunluğu 45 metre tünel açan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin define için tünel kazdığı bilgisine ulaştı.

Bölgeyi ablukaya alan ekipler M.H.Ç, M.A.D, Y.E.F, H.I.A, Z.Ö ve Y. S'yi tünel çalışması yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlıların 5 metre derinliğinde 45 metre uzunluğunda ve 1, 5 metre yüksekliğinde define amaçlı tünel kazdığı tespit edildi.

Ekipler, bölgede yapılan aramada, 2 hilti, havalandırma motoru, 3 gaz maskesi ile tünel açmada kullanılan çok sayıda araç ve gereç ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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