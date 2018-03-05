Gaziantep'te Deaş Şüphelisi Tutuklandı
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Gaziantep'te Deaş Şüphelisi Tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Deaş Şüphelisi Tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalarla 'Silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak' suçundan ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep

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