Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi 11 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet fişek, 28 adet dijital malzeme, 4 adet yasaklı yayın, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucu geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ üye olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, sözde esir tutulan DEAŞ mensuplarına maddi yardımda bulundukları ve sosyal medya platformları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet fişek, 28 adet dijital malzeme, 4 adet yasaklı yayın, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP