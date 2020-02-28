Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

28.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:00
Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

'te terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında ekipleri, sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen R.Ç'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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