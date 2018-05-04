Gaziantep'te Deaş Operasyonunda 5 Tutuklama

Gaziantep merkez ve Nizip ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şahıslardan 7 şüphelinin hakkında ise adli kontrol kararı alınırken, 2 şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP