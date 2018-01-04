Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama



GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 kişiden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, 27 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3 Suriyeli Yabancılar Şubesi'ne teslim edilirken, 2'si ise serbest bırakıldı.