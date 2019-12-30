Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep'te 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

30.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:39
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

'te 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere geçen hafta operasyon düzenledi. 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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