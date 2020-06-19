Gaziantep'te DEAŞ operasyonu Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Mahir" kod adlı İ.A. ve "Yasin" kod adlı R.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA