Gaziantep'te DEAŞ operasyonu
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
19.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:31
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Mahir" kod adlı İ.A. ve "Yasin" kod adlı R.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA