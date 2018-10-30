Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, farklı illerden kentte gelerek örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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