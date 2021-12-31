GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI - Haberler
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GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Suriye'de 1 kişiyi infaz eden örgüt üyeleri ile birlikte uzun namlulu silahlar bulunduran, terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki kamplardaki DEAŞ'lılara maddi yardım götüren ve sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan 11 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 11 şüpheli, gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda; 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 16 fişek, 28 dijital malzeme, 4 yasaklı yayın ve 1 kesici alet ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

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