Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAS¸'ın eylem ve faaliyetlerinin des¸ifre edilerek engellenmesine yo¨nelik istihbarat c¸alıs¸maları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, 5'i No¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince tutuklandı. Diğer 9 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.