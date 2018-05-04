Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAS¸'ın eylem ve faaliyetlerinin des¸ifre edilerek engellenmesine yo¨nelik istihbarat c¸alıs¸maları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, 5'i No¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince tutuklandı. Diğer 9 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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