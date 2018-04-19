Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAS¸'ın eylem ve faaliyetlerinin des¸ifre edilerek engellenmesine yo¨nelik yapılan istihbarat c¸alıs¸maları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede no¨betc¸i sulh ceza hakimligˆince tutuklandı.