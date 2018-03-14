Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2 yıl önce ele geçirilen "canlı bomba" yeleği ile patlayıcı madde üzerinde "parmak izi" tespit edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriyeli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Şubat 2016'da Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Karakol Komutanlığı bölgesinde Suriye sınırında yakalanan şüpheliden ele geçirilen "canlı bomba" yeleği ile patlayıcı maddelerde yapılan incelemede Suriyeli Ahmet Aselihi'nin (29) parmak izi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Aselihi, sevk edildiği nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.