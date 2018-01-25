Gaziantep'te Deaş Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆından yapılan yazılı açıklamaya göre, yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma kapsamında DEAS¸ tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n eylem ve faaliyetlerinin des¸ifre edilerek engellenmesine yo¨nelik yapılan istihbarı c¸alıs¸malar neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Çalışma kapsamında silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak suc¸undan go¨zaltına alınan Suriye uyruklu 1 zanlı ve suc¸a su¨ru¨klenen c¸ocuk, sevk edildigˆi

No¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince tutuklandı.