Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep’te yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1’i tutuklandı.

Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen (6) şüpheliden, Mohammed Alhabo terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış olup, M. Alhabo- A. Alhabo - M. Alhabowaal alhabo- M. Cemil Aştar. Hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

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