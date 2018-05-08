Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından şahıslardan biri "terör örgütüne üye olmak" suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP