Gaziantep'te Deaş Operasyona 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmayla polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' olmak suçundan tutuklandı. - Gaziantep