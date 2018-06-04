Gaziantep'te Deaş Davası

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, 5 sanık 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis ile cezalandırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, polisin operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın eşi tutuklu sanık Nesibe Durmaz'ın aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Emin Kepel, savunmasında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim terör örgüyle ilgim ve alakam yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık Hanifi Küplü, evinde yabancı kiracı bulundurduğu için suçlandığını, terör örgütü DEAŞ'la bir alakasının olmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Nesibe Durmaz ise eşinin baskın bir karaktere sahip olduğunu, sorunlu bir evlilik yaşadığını, eşinin baskısı nedeniyle kendisinden ayrılamadığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi.

Diğer sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emin Kepel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ve sanık Hanifi Küplü'ye aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklar Hasan ile Ömer Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet sanıkların ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.

Sanık Nesibe Durmaz'a "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapsi cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Güllü, Ahmet Hoşgül, Ali Güllü, Ali Kepel, Emrah Aslan, Gökhan Oktar, Halil Yıldırım, Halil Yıldırım, İbrahim Halil Karakayış, İsmail Bulanık, Mustafa Kaya, Yakup Söylemez ve Yılmaz Sevinç hakkında yeterli delil bulunamadığından beraatlerine hükmetti.

Olay

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmada, örgütün sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın belirlenen adresine düzenlenen operasyonda, Durmaz, üzerindeki bombayı patlatmış, eşi Nesibe Durmaz ile kardeşi Hacı Ali Durmaz gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 110 sanık hakkında açılan dava mahkemece 8 ayrı dosyaya ayrılmıştı.